Presentazione Smalling: "La Roma è tra le favorite per l'Europa League"

Smalling si presenta ai tifosi della Roma in conferenza stampa ed esalta subito il club giallorosso: "È un’opportunità stimolante".

Arrivato in prestito dal negli ultimi giorni di calciomercato, Chris Smalling ha parlato oggi in conferenza stampa. La ha infatti approfittato dalla pausa per le Nazionali per presentare ufficialmente il difensore al mondo giallorosso.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'inglese si è detto entusiasta della possibilità di giocare in , un campionato nel quale ha sempre sognato di arrivare un giorno.

"Giocare in Serie A un giorno era uno degli obiettivi della mia carriera, in particolare come difensore. Poter abbinare i punti di forza della Premier League con la Serie A è una grande opportunità di crescita".

Il grande obiettivo della Roma in questa stagione è quello far bene in . Una competizione che Smalling ha già vinto con il Manchester United e per la quale i giallorossi, secondo il difensore, hanno tutte le carte in regola.

"La Roma ha tutte le possibilità di vincerla e anzi parte tra le favorite anche se ce ne sono altre. Sarebbe bellissimo vincere questa competizione una seconda volta in ".

Il difensore ha poi spiegato il suo rapporto con Fonseca e ciò che lo ha convinto ad accettare la corte della Roma.

"Avevo parlato con lui prima di arrivare, mi ha spiegato cosa voleva da me e dalla squadra. Eravamo d’accordo su diversi punti. Dopo i primi allenamenti ho visto cosa vuole dalla squadra, che pressi, con difensori aggressivi rapidi a controllare lo spazio alle loro spalle. È stata una bella settimana".

La voglia ora è quella di dimostrare di poter essere un perno della squadra giallorossa nel corso di questa stagione. Poi in futuro, si vedrà.