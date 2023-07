La presentazione di Messi all'Inter Miami: migliaia di tifosi in delirio

Il fuoriclasse argentino è stato presentato alla sua nuova gente: neanche il maltempo (che ha rinviato l'evento di un'ora) ha fermato i tifosi.

Lionel Messi proseguirà la carriera all'Inter Miami: sfumato il ritorno al Barcellona, la 'Pulce' ha scelto di ripartire dagli Stati Uniti dopo il biennio all'ombra della Tour Eiffel in quel di Parigi con la maglia del PSG.

Come prevedibile, l'entusiasmo dei tifosi a stelle e strisce si è rivelato estremamente contagioso durante la presentazione fastosa avvenuta all'interno dello stadio, rinviata di un'ora per far fronte al maltempo abbattutosi sulla Florida.

L'attesa della gente è stata ripagata dall'ingresso sul palco dell'argentino, osannato come un idolo in una cornice degna del suo nome: accanto a lui (che ha fieramente mostrato la maglia numero 10) c'era anche la moglie Antonella Roccuzzo, rigorosamente in abito rosa che poi è il colore dell'Inter Miami.

Annullata, invece, la conferenza stampa che Messi avrebbe dovuto tenere oggi: nessuna spiegazione in merito da parte della società. Il sette volte Pallone d'Oro potrebbe fare il suo esordio venerdì nella Leagues Cup, contro i messicani del Cruz Azul.

A tal proposito, il tecnico Gerardo Martino ha invitato alla pazienza e a non forzare i tempi, complice una forma fisica non al top per ovvi motivi.

"Guardiamo al futuro con la speranza che il miglior giocatore al mondo giocherà con noi, ma anche con la pazienza necessaria affinché raggiunga una buona forma fisica e possa giocare al momento opportuno".

Oltre a Messi, l'Inter Miami ha ingaggiato un altro ex blaugrana: si tratta di Sergio Busquets, che ha firmato un contratto biennale dopo l'addio al Barcellona che ha chiuso un'epoca.