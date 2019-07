Presentazione De Ligt alla Juve: "Cristiano Ronaldo? Avevo già scelto"

E' il giorno della presentazione ufficiale per Matthijs De Ligt , difensore olandese classe 1999 strappato dalla con una grande operazione alla concorrenza di e .

L'ex capitano dell' , che costerà 75 milioni di euro più 10,5 milioni di commissioni, è intervenuto in conferenza stampa con Paratici, Nedved e Mino Raiola ovviamente seduti in prima fila.

De Ligt poi rivela cosa gli ha detto Cristiano Ronaldo dopo la finale di tra e .

Il difensore conferma di avere sentito telefonicamente Maurizio Sarri.

De Ligt si sofferma poi sull'ossessione dei bianconeri.

L'olandese poi spiega perché ha preferito la Juventus a PSG e Barcellona.

"Credo che l' sia famosa anche per la sua grande tradizione in termini di difensori. La ha dimostrato di credere fortemente nelle mie capacità . Credo che quello sia stato decisivo".

De Ligt assicura di non sentire la pressione per il prezzo pagato dalla Juventus.

"Nel calcio è normale, soprattutto quando un club ti acquista per un grande prezzo. Per me non è un problema, ora conta solamente il campo"