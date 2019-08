Premio Puskas, Quagliarella tra i candidati per il goal dell'anno

La FIFA ha inserito il goal di Quagliarella in Sampdoria-Napoli nella lista dei candidati al premio Puskas: anche Messi e Ibrahimovic in lizza.

Capocannoniere dell'ultima stagione di , Fabio Quagliarella è stato ora inserito nella lista dei dieci finalisti del 'The FIFA Puskas Award', il premio consegnato all'autore del miglior goal dell'anno.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Delle 26 reti messe a segno dall'attaccante blucerchiato nell'ultima annata, a stupire la FIFA è stata quella realizzata nel corso di - del 2 settembre 2018. Un colpo di tacco al volo per anticipare Koulibaly e trafiggere Ospina.

Questo il goal che chiunque potrà votare sull'apposito sito web messo a disposizione della FIFA e sul quale sono presenti i nomi (con i diversi video dei rispettivi goal) degli altri nove finalisti.

Tra questi, oltre a Fabio Quagliarella, spicca la presenza di Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic. L'argentino è infatti in lizza per il premio Puskas grazie a un irreale pallonetto realizzato contro il . Lo svedese per l'acrobazia stile kung fu che gli ha permesso di segnare al in .

Il regolamento prevede che nella lista dei finalisti siano inseriti soltanto i goal realizzati tra il 16 luglio 2018 e il 19 luglio 2019. Questi sono stati scelti da un gruppo di esperti (appartenenti e non alla FIFA).

Le votazioni chiuderanno l'1 settembre 2019 a mezzanotte. I tre goal che avranno ottenuto poi il maggior numero di voti verranno messi nuovamente a confronto tra di loro al cospetto delle leggende FIFA, che decideranno chi sarà il vincitore assoluto.