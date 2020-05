Premier League, quattro nuovi positivi al coronavirus: appartengono a tre club

Non buone notizie dalla Premier League: terzo round di tamponi effettuato e quattro nuovi positivi al coronavirus da tre diversi club.

La Premier League si prepara a tornare in campo a fine giugno, avendo dato anche il via libera a favore della ripresa degli allenamenti collettivi "con contatto", ma un nuovo round di tamponi mette in agitazione il campionato.

Dopo la terza tornata di tamponi, infatti, la Premier League rende nota la notizia di quattro nuovi casi di positività accertati: le quattro persone appartengono a tre diversi club. Potrebbero quindi essere sia giocatori che membri dello staff.

Questo terzo round di tamponi è stato effettuato a 1008 persone tra giocatori e membri dello staff dei diversi club, tra il 25 e 26 maggio. I giocatori o i membri dello staff che si sono dimostrati positivi si auto-isoleranno per un periodo di sette giorni.

Altre squadre

E' stato infatti stabilito in che i calciatori e gli staff dei 20 club continueranno ad essere sottoposti due volte alla settimana a test anti-coronavirus.