Premier League, nuovi tamponi esaminati: un positivo al Tottenham

Nuovo blocco di tamponi esaminati in Premier League, dove 1197 sono state sottoposte al test e tra queste solo una è risultata positiva al Coronavirus: si tratta di un membro del , non è stata rivelata l'identità.

Il comunicato della lega inglese conferma la quinta tornata di tamponi, superiore a livello numerico a quella precedente:

Il Tottenham ha subito dichiarato che il test positivo appartiene al proprio club, non è ancora stato chiarito se si tratta di un giocatore o di un componente dello staff:

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre