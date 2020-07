Il Premier Conte all’Olanda: “Ricordate il cucchiaio di Totti?”

Durante i negoziati a Bruxelles, il Premier Giuseppe Conte avrebbe 'festeggiato' l'accordo europeo con un paragone calcistico poco caro all'Olanda.

contro , anche in politica. Non solo nel calcio. Giorni di tensioni che si scaricano in una frase, in un piccolo sfottò, a sfondo pallonaro.

Le interminabili trattative con l'Europa per il Recovery Fund hanno strappato un sorriso a Giuseppe Conte. E anche una battuta finale per sdrammatizzare.

Secondo 'La Stampa', il Premier, infatti, avrebbe ricordato all'Olanda, 'rivale' politica dell'Italia, il famoso cucchiaio di Francesco Totti in semifinale all'Europeo del 2000, mimando il gesto.

"Ricordate il cucchiaio di Francesco Totti?"

Il goal alla lotteria dei rigori fu valido per andare in finale contro la . Il Premier, tifoso giallorosso, sembra non abbia dimenticato...