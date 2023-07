"Potrei de-ritirarmi per l'Al-Hilal": Bolt scherza su Mbappè e i sauditi

La leggenda dell'atletica ha voluto commentare l'offerta faraonica araba per Kylian Mbappè, dicendosi pronto a ricominciare la carriera sportiva.

Kylian Mbappè è cercato dalla squadra saudita dell'Al-Hilal, che ha offerto 300 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Inoltre, sono pronti a pagare uno stipendio di 700 milioni di euro a Mbappe. Ma l'attaccante francese non è interessato a spostarsi in Arabia Saudita ed è invece disposto a sedersi in panchina per tutta la stagione al Parc Des-Princes.

Tuttavia, l'incredibile offerta ha scosso l'intera industria sportiva e dopo che la leggenda dell'NBA Lebron James ha scherzato sul fatto che è pronto a correre come Forrest Gump in Arabia Saudita per tutto quel denaro, Usain Bolt è saltato sul carro, scrivendo su Twitter:

"Sono pronto a de-ritirarmi per questo stipendio annuale da 776 milioni di dollari 🤔"

Anche l'icona del basket Giannis Antetokounmpo ha chiesto ad Al-Hilal di prenderlo al posto di Mbappé perché "assomiglia" al nazionale francese. Mentre Mbappè ha citato il tweet con diversi emoji che ridevano, l'Al-Hilal ha accolto con favore il potenziale arrivo di Giannis, anche se solo come fan.

Mbappè resta fermo sulla decisione di continuare al Psg per la stagione 2023-24 e lasciare la prossima estate da svincolato per passare al Real Madrid. Riceverà anche un bonus fedeltà di 60 milioni se sarà ancora un giocatore del PSG il 1 agosto.