Portogallo-Olanda 1-0: Decide Guedes, i lusitani vincono la Nations League

Olanda battuta 1-0 con il goal di Guedes nel secondo tempo, il Portogallo solleva al cielo il trofeo della prima edizione della UEFA Nations League.

Non sarà il Mondiale, ma è comunque un titolo in bacheca riconosciuto dall'UEFA. Dopo il successo dell'Europeo del 2016, ilsolleva al cielo il primo trofeo della . Battuta in finale l'da: decisivo il goal di Guedes, ennesimo titolo per Cristiano Ronaldo,

Portogallo meglio sin dalle prime battute, abile nel fraseggio e nelle ripartenze. Dopo la vittoria contro l' invece notevole passo indietro per l' , che per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a rendersi pericolosa contro un team lusitano messo benissimo in campo.

Cillessen ha salvato il risultato in più occasioni, dicendo no agli avanti del Portogallo sopratutto nella prima frazione: il portiere del si è ben disimpegnato sui tentativi di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo in forma smagliante sia in fase di costruzione che al momento del tiro.

De Ligt e Van Dijk, duo centrale dell'Olanda ha ben figurato anche in questa occasione, ballando comunque un po' rispetto al solito sopratutto a causa di un centrocampo che non è stato eccellente per tutta la durata della gara. Male l'attacco, sfilacciato e senza idee.

Il vantaggio del Portogallo, nell'aria da tempo, arriva all'ora di gioco con Guedes, fino all'1-0 probabilmente l'uomo meno attivo dell'attacco di Santos. L'Olanda reagisce senza troppa foga, impegnando per la prima volta Rui Patricio comunque quattro minuti dopo lo svantaggio: colpo di testa di Depay parato in due tempi.

La stanchezza e il caldo si fa sentire nell'ultima parte di gara, con i cambi operati dai due tecnici poco utili a cambiare l'inerzia della gara. Pochissime emozioni, lotta a centrocampo e Portogallo in festa proprio davanti ai propri tifosi: a festa grande per i lusitani.

I GOAL

IL TABELLINO

60' Guedes 1-0 - Assist di Bernando Silva al limite per Guedes, destro e Cillessen battuto

PORTOGALLO-OLANDA

MARCATORI: 60' Guedes

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, William (81' Ruben Neves), Bruno Fernandes (81' Moutinho); Bernardo Silva, Ronaldo, Guedes (75' Rafa Silva).

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Jong, Wijnaldum, De Roon (81' De Jong); Bergwijn (60' Van de Beek), Depay, Babel (46' Promes).

ARBITRO: Mallenco

AMMONITI: Dumfries (O)

ESPULSI: nessuno