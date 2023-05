Polemiche in Valladolid-Siviglia: fischia la fine del primo tempo sul tiro dell'1-0

Caos in Liga: Escudero segna il vantaggio, ma l'arbitro Ortiz fischia la fine proprio al momento della conclusione.

A vedere il risultato finale può sembrare che sia stata una partita senza storia: Valladolid-Siviglia 0-3, reti di Mir, del "Papu" Gomez e di Corona. Quel che è accaduto al "José Zorrilla", però, cela altro.

Ritorniamo al primo tempo: risultato in bilico e fermo sullo 0-0. C'è un calcio d'angolo per i blanquivioletas in pieno recupero. Battuta corta e palla al limite verso Monchu che prova la conclusione, respinta alla difesa del Siviglia.

Sul pallone si avventa Escudero che si coordina e fa partire una conclusione tesa su cui Dmitrovic arriva, ma in maniera goffa: la sfera si insacca, il Valladolid è in vantaggio. O forse no.

Il pubblico esulta, la panchina però insorge: sì, perché Ortiz, arbitro del match, ha fischiato la fine del primo tempo. Incredibile, ma vero.

Il direttore di gara ha messo il fischietto in bocca proprio mentre Escudero ha calciato il pallone dell'1-0, scatenando l'ira dei giocatori del Valladolid, che si sono precipitati in massa verso lo stesso Ortiz.

Il replay spiega perfettamente la dinamica: braccio alzato, ma al momento del tocco. Goal inesistente e partita che cambierà in apertura di ripresa: una rete che sarebbe stata fondamentale per i blanquitovioletas in ottica salvezza, visto il +1 sul Getafe terz'ultimo. Un episodio che farà discutere.