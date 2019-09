Polemica Matuzalem, su Instagram gli infortuni di Brocchi e Krsticic come trofei

Matuzalem, un passato in Italia con Lazio e Genoa, ha pubblicato un controverso post su Instagram: le gambe spezzate di Brocchi e Krsticic.

Francelino Matuzalem è stato un centrocampista che nel corso della sua carriera si è sempre caratterizzato per la sua grande foga agonistica messa sul terreno di gioco.

Il giocatore ha quindi pubblicato su Instagram un post dove compaiono le gambe spezzate di Cristian Brocchi e Nenad Krsticic, due vittime illustri della sua eccessiva grinta sul campo, il primo colpito dalla rottura dell’articolazione del piede, il secondo da una lesione alla caviglia, proprio dopo un duro intervento del centrocampista brasiliano.

La didascalia del post, altrettanto chiara:

“Ero un giocatore per cui la lealtà era fondamentale! Un simpatico quadro"

Un post che di sicuro non farà minimamente piacere ai due diretti interessati e che, come si può notare dal tenore dei commenti, ha scatenato la reazione di tanti tifosi, non necessariamente sampdoriani.