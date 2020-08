Pogba positivo al coronavirus: è asintomatico, niente Nazionale

Anche il centrocampista del Manchester United, in isolamento, è stato colpito dal covid-19. Convocati nella Francia Camavinga, Nzonzi e Rabiot.

Anche Paul Pogba è stato colpito dal coronavirus, come evidenziato dal ct francese Deschamps. Il centrocampista del è asintomatico e in isolamento, e sarà costretto a saltare le prossime due settimane calcistiche. Per lui dunque niente Nazionale o allenamenti con i Red Devils.

Al posto di Pogba è stato convocato il 17enne in forza al Eduardo Camavinga , ma non solo. Tra i giocatori chiamati da Deschamps ci sono anche altre sorprese, come l'ex centrocampista della , Nzonzi , e l'attuale interno della , Rabiot .

La sua avventura nella , poi rivelatasi Campione del Mondo, si era bloccata nel 2018. Ora Adrien Rabiot torna in Nazionale, in vista delle gare che la rappresentativa di Deschamps affronterà a settembre per la seconda edizione della UEFA .

Diverse convocazioni a sorpresa da parte del selezionatore francese, che ha generato un'enorme discussione social: insieme a Rabiot, risucito a migliorare le proprie prestazioni con la maglia della Juventus nella seconda parte della , dentro anche giocatori come Lenglet ed Ikonè.

Coman, eroe del in finale di Champions, non è stato convocato, mentre sono stati chiamati nonostante la lunghissima stagione altri giocatori presenti nell'ultimo atto della competizione europea come Lucas Hernandez, anch'esso vincitore con i bavaresi, e Mbappé.

Non ci sarà nemmeno Benzema, reduce dalla stagione più importante della sua carriera, ma oramai fuori dalla Nazionale transalpina in seguito ai fatti extra-calcio di qualche anno fa. Nonostante l'assenza dell'attaccante Blanco, però, Deschamps avrà a disposizione un attacco letale, probabilmente il reparto più importante tra le rappresentative mondiali.