Pogba invia un messaggio ai tifosi: "Anno complicato: problemi fuori dal campo e fisici"

Il centrocampista francese affida ai social un videomessaggio rivolto ai tifosi: "Problemi fuori dal campo, devo essere paziente".

L'ennesimo ko della sua stagione, avvenuto nello scorso weekend di Serie A, durante la partita tra Juventus e Cremonese, ha messo praticamente la parola fine all'annata del ritorno di Paul Pogba in bianconero.

Poche presenze, tanti problemi fisici: troppi, anzi, se si considera che il ritorno in campo, che coincide con l'esordio in gare ufficiali in stagione, è avvenuto a fine febbraio.

La sua espressione all'uscita del J Medical, negli scorsi giorni, dice tutto: la lesione al retto femorale anche di più. Per questo motivo, il centrocampista francese ha affidato ai social un videomessaggio rivolto ai tifosi.

"Dopo questo periodo di silenzio volevo parlarvi: è stato un anno complicato, con problemi fuori dal campo. Fisicamente ho avuto molti problemi, ora non mi resta che essere paziente".

Pogba ha parlato anche dell'importanza dell'ultima stagione, per la sua persona.

"Sto meglio mentalmente grazie ai tifosi, allo staff e alla Juventus. Questo mi spinge a tornare il prima possibile. È stato un anno in cui ho imparato molto, mi aiuterà a tornare più forte. Grazie a tutti voi".