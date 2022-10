Pogba deve fermarsi di nuovo: torna nel 2023, addio Mondiali

Nuovo infortunio per Pogba che deve fermarsi per proseguire la riabilitazione, il suo 2022 è già finito. Salta anche i Mondiali.

Il 2022 di Paul Pogba con la Juventus è già finito. Il centrocampista bianconero, che sembrava prossimo al rientro dopo l'infortunio al menisco e l'intervento chirurgico, deve fermarsi nuovamente. A comunicarlo ufficialmente è la società bianconera.

"Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo".

Pogba, tornato alla Juventus in estate a parametro zero, non ha fin qui ancora giocato neppure una partita ufficiale in questa stagione e non la giocherà fino a gennaio quando finalmente dovrebbe tornare a calcare un campo di calcio.

In seguito al nuovo problema Pogba, come annunciato dal suo agente Pimenta tramite una nota, salterà anche i Mondiali in programma tra novembre e dicembre in Qatar

"Dopo la visita medica di ieri e di oggi a Torino e Pittsburgh, è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di recuperare dall'intervento chirurgico. Per questo motivo, Paul non potrà giocare con la Juventus prima della pausa e non parteciperà ai Mondiali in Qatar con la Francia. Se un desiderio cambiasse le cose, Paul giocherebbe domani. Ma ciò che cambia le cose sono il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose nella mente di Paul in questi tempi difficili. Paul continuerà a lavorare facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile per i tifosi e per la sua squadra".

Il primo infortunio di Pogba risale alla tournée negli States con la Juventus, poi la scelta della terapia conservativa che non ha dato i risultati sperati e la necessità dell'intervento al ginocchio. Quindi la lunga riabilitazione, il graduale ritorno in gruppo fino al nuovo stop.