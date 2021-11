Playoff Mondiali: le possibili avversarie dell'Italia

Dopo gli spareggi del 2018, che videro l'Italia non prendere parte ai Mondiali russi causa eliminazione contro la Svezia, torna l'incubo playoff per la Nazionale di Mancini.

La Svizzera, infatti, ha tenuto testa alla rappresentativa azzurra, strappando il pass diretto per Qatar 2022, mentre in primavera Jorginho e compagni dovranno affrontare due Nazionali e due partite per poter giocare il torneo qatariota.

ITALIA TESTA DI SERIE

E' arrivata seconda nel girone, ma la Nazionale azzurra può contare almeno sul vantaggio di essere testa di serie al sorteggio dei playoff. Cosa significa? Che giocherà in casa la semifinale dello spareggio, in gara unica, mentre per la finale, sempre unica, avverrà un sorteggio per determinare la compagine che potrà disputare il match davanti al proprio pubblico. In questo caso l'essere testa di serie non comporterà di fatto nulla.

POSSIBILI AVVERSARIE DEL PRIMO TURNO PLAYOFF

Austria

Macedonia del Nord

?

?

?

Per ora l'Italia conosce solamente due delle possibili avversarie dei playoff, con le restanti che saranno ufficiali dopo le gare di martedì 16 novembre. Di certo la Nazionale azzurra non sfiderà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, anch'essa testa di serie alla pari di Scozia e Russia.

L'incontro contro il Portogallo o le altre teste di serie non avverrà nel primo turno, ma sarà possibile nella finalissima in caso di accesso per Cristiano Ronaldo.