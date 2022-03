Playoff Mondiali: perché si gioca Turchia-Italia

Ennesima delusione Mondiale per l'Italia, che per la seconda volta consecutiva non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo.

Gli Azzurri sono stati eliminati dalla Macedonia, da campioni d'Europa in carica, dunque non avranno la possibilità di disputare la finale playoff contro il Portogallo, che ha eliminato a sua volta la Turchia.

L'articolo prosegue qui sotto

Tuttavia, nonostante le rispettive eliminazioni, Italia e Turchia si affronteranno comunque martedì prossimo, in una sfida però inutile ai fini della qualificazione ai Mondiali.

PERCHE' SI GIOCA TURCHIA-ITALIA

Il regolamento dei playoff Mondiali prevede che le semifinaliste perdenti si affrotino tra di loro. Come detto queste partite non hanno valenza in termini di qualificazione e sono a tutti gli effetti da considerare come amichevoli.

Mertedì 29 marzo l'Italia andrà dunque a giocare in Turchia, ma senza alcuna possibilità di risalire sul treno per i Mondiali.