Pjanic pronto a Juventus-Barcellona: "Sono emozionato"

L'ex Juventus ha parlato del suo ritorno a Torino per affrontare i vecchi compagni: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Pirlo".

Ha legato la sua carriera alla , prima con la maglia della e dunque con quella della , vincendo tutto in vestendo la maglia dei bianconeri. Dopo alcuni mesi, Miralem Pjanic torna a con la maglia del , dopo l'addio estivo in seguito allo scambio con Arthur.

Non ancora al top in blaugrana, Pjanic spera di poter dare una svolta alla sua nuova fase della carriera proprio allo Stadium, dove ha militato come titolare imprescindibile sotto Allegri prima e Sarri poi. Grandi emozioni per il bosniaco, di fronte a tanti amici.

In conferenza stampa, Pjanic ha parlato del suo ritorno a Torino:

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"Sono davvero contento di tornare qui, sono emozionato di giocare contro la mia ex squadra. In quattro anni ho dei ricordi davvero belli, sono contento di rivedere le persone con cui ho lavorato, felice di vedere la squadra e tutto lo staff".

Ok l'amicizia, ma Pjanic pensa a vincere:

"Sono qui per preparare una partita difficile contra una squadra forte che come noi vuole arrivare prima nel girone. Conosco molto bene la mentalità che hanno qui, sentono molto questa partita. Sarà difficile ma siamo preparati".

Pjanic spera di esseere protagonista al più presto:

"Chiaramente voglio giocare ogni partita, ma mi sto adattando. Voglio entrare in squadra al più presto. Quello che mi importa è che la squadra faccia bene sia in campionato che in Champions. Al momento in campionato non sta andando come vogliamo ma la stagione è lunga, dobbiamo far un passo alla volta.

Dopo averlo sfidato in Serie A, ora Pjanic affronterà Pirlo come allenatore: