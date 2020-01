Pjanic scrive a Fagioli: "Futuro della Juventus al 100%"

Scambio di battute su Instagram tra Miralem Pjanic e Nicolò Fagioli: "Futuro della Juventus", "è un onore detto da te".

E' uno dei talenti più in vista della Primavera della , diviso tra la formazione giovanile e l'Under 23 militante nel girone A di Serie C: Nicolò Fagioli ha un futuro luminoso davanti a sé, certificato anche dalla recente investitura di un pilastro della prima squadra.

Miralem Pjanic ha commentato un post pubblicato su Instagram dal centrocampista classe 2001, per il quale nutre una grande stima professionale.

"Futuro della Juventus al 100%".

La risposta di un emozionato Fagioli non si è fatta attendere.

"E' un onore detto da te".

Scambio di battute social ma non in campo, dove Fagioli non ha ancora esordito con i grandi: magari lo farà un giorno prendendo proprio il posto del suo mentore Pjanic. E se il bosniaco garantisce per lui, allora c'è da credergli.