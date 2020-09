Pjanic si presenta al Barcellona: "Messi il migliore di tutti i tempi"

Giornata di presentazione in conferenza stampa per Miralem Pjanic, volto nuovo arrivato al nell'ambito dell'operazione che ha portato Arthur alla .

Il centrocampista bosniaco (che indosserà la maglia numero 8) si è detto felice di poter vestire la maglia blaugrana, rivelando di aver realizzato un sogno cullato fin da bambino.

"Giocare qui è un grande onore per me, è straordinario. Mi trovo nella squadra più grande del mondo e per me è motivo di orgoglio. Entrando negli spogliatoi ho annusato la sua storia, i trofei... Spero di dare una mano con la mia esperienza".