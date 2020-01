Pjaca-Cagliari, si chiude con la Juventus: prestito con diritto di riscatto

Affare ad un passo dalla conclusione tra Cagliari e Juventus per Marko Pjaca: il croato passerà in prestito con diritto di riscatto ai sardi.

Marko Pjaca lascia la e si trasferisce al . Affare impostato in lungo e in largo, che verrà definito nella giornata di domani, ovvero quando il 24enne croato potrebbe sbarcare in Sardegna per sottoporsi alle visite mediche.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In atteso di questo passo, però, le due società in giornata hanno perfezionato l'accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto: 1,5 milioni subito e, eventualmente, altri 12 a giugno. Insomma, i rossoblù avranno modo di valutare da vicino il recupero dell'ex , prendendo una decisione definitiva al termine del campionato.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Alle prese con la malasorte, Pjaca cerca un nuovo rilancio. Decisivo, forse, per provare a consacrarsi a grandi livelli. E, sotto gli insegnamenti di Rolando Maran, la missione non appare delle più complicate da centrare.

Al tempo stesso, in virtù dell'investimento da 23 milioni messo a segno nell'estate del 2016, alla Continassa continuano a credere nelle potenzialità del ragazzo. Insomma, tutti felici e contenti. Aspettando la consacrazione.