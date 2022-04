Più di 1300 minuti senza goal: nessun attaccante come Johnsen in Serie A

Non è mica un mistero: uno dei principali problemi del Venezia è senz'altro la fase offensiva, e i dati lo confermano. Con 26 reti all'attivo i Lagunari sono il terzo peggior attacco dell'intera Serie A, dopo il Genoa (24) e la Salernitana (25).

Se si considerano gli attaccanti, sono 14 i goal siglati: 7 da Henry, 6 da Okereke e 1 da Forte. Stop. Tra i giocatori offensivi c'è chi non ha segnato alcuna marcatura.

E' il caso di Dennis Johnsen, uno dei protagonisti della promozione del Venezia in massima serie, dopo il suo arrivo dalle giovanili dell'Ajax nel 2020.

Il norvegese in questa stagione non è ancora andato a segno: impegnato per 21 volte in campionato, ha collezionato 2 assist, ma nessuna rete. Un segnale importante che lo inserisce in una speciale classifica "negativa".

Con 1320 minuti d'astinenza è l'attaccante con più minuti senza goal: nessuno in Serie A ha fatto come lui, neanche Jérémie Boga, passato a gennaio all'Atalanta dal Sassuolo, che di minuti ne conta 1112.

Non una bella statistica, resa "importante" dalla necessità del Venezia di ritrovare la via del goal per conquistare punti importanti in chiave salvezza. Non sarà semplice. L'ultimo goal di Johnsen in gara ufficiale con i Lagunari risale al 13 maggio 2021, nel 3-2 contro il Chievo Verona nel primo turno dei Playoff. Quasi un anno fa.