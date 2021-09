Pisa-Monza dove vederla: Sky, DAZN, Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza va in scena sul campo del Pisa per la quinta giornata di Serie B. Tutto sul match: dalle formazioni a dove seguirlo in tv e in streaming.

PISA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Pisa ospita il Monza nel quinto turno di Serie B, il primo infrasettimanale della stagione.

I toscani guidati da Luca D'Angelo sono reduci da un inizio di stagione straordinario. Arrivano infatti a questo confronto a punteggio pieno dopo aver ottenuto quattro successi in altrettanti turni di campionato. I nerazzurri si sono imposti contro SPAL (1-0), Alessandria (2-0), Ternana (4-1) e Vicenza (3-1 esterno nell’ultima uscita) e comandano ovviamente la classifica.

Meno brillante l’avvio del Monza di Giovanni Stroppa che, nelle prime quattro partite di campionato, ha totalizzato 6 punti, figli di tre pareggi ed un solo successo. Dopo aver esordito con uno 0-0 contro la Reggina, hanno battuto di misura la Cremonese (1-0) e nelle ultime due uscite hanno impattato contro SPAL e Ternana (doppio 1-1).

Nella passata stagione le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1 in quel di Pisa, mentre al ritorno i nerazzurri hanno espugnato 0-2 l'U-Power Stadium di Monza.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pisa-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PISA-MONZA

Pisa-Monza si giocherà martedì 21 settembre all' 'Arena Garibaldi'. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.30.

La sfida tra Pisa e Monza verrà trasmessa in diretta da DAZN. Per assister al match basterà scaricare l'app compatibile su smart tv o collegare il proprio televisore ad un TIMVISION Box, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il match dell'Arena Garibaldi verrà trasmessa anche da Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 254 del satellite).

Esiste una terza alternativa ed è rappresentata da Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv che da quest'anno trasmette le gare di Serie B.

Pisa-Monza si potrà seguire anche in diretta streaming. Per gli abbonati DAZN sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata per smartphone e tablet.

Gli abbonati Sky, invece, potranno utilizzare il servizio Sky Go, collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure ricorrendo all'app se si accede da smartphone o tablet.

Esiste anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di selezionare il match dal palinsesto.

Servizio streaming disponibile anche tramite Helbiz Live: previo abbonamento si potrà accedere dal sito o dall'app utilizzando diversi dispositivi quali pc, notebook, smartphone e tablet

Pisa-Monza verrà raccontata anche da Goal ai suoi lettori attraversa la consueta diretta testuale. Riceverete aggiornamenti in tempo reale dall'Arena Garibaldi: dall'annuncio delle formazioni, passando per la cronaca del match sino al fischio finale.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Berra, Caracciolo, Hermansson, Birindelli; De Vitis, Quaini, Gucher; Marsura, Sibilli; Lucca.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Paletta; Pedro Pereira, Colpani, Scozzarella, Brescianini, Carlos Augusto; Vignato, Mota Carvalho.