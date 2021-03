Pirlo sull'eliminazione in Champions: "È stata una bella botta"

Il tecnico in conferenza stampa fa il punto sulla formazione: "Problemi fisici per Ramsey, Buffon non al meglio, Chiellini può esser titolare".

Dopo l'eliminazione in Champions League, la Juventus vola a Cagliari per riprendersi e ripartire con il piede giusto.

In conferenza stampa Andrea Pirlo ha parlato proprio della reazione della squadra bianconera e di Cristiano Ronaldo, deludente nella partita contro il Porto.

"La squadra si sta riprendendo, l'eliminazione è stata una bella botta, ma abbiamo la strada ben chiara in testa. Ci vorranno orgoglio e spirito di squadra. Cristiano sta bene. Normale che sia deluso, come lo è il resto della squadra. Si è allenato bene, può giocare. Normale che ci siano voci dopo un'eliminazione. Lui è uno dei personaggi più importanti ed è normale che faccia parlare di lui".

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico bianconero dovrà ancora fare i conti con alcune assenze, nonostante i diversi recuperi. Possibilità di giocare dal primo minuto per Chiellini, tornato a disposizione negli ultimi giorni.

"La squadra sta bene. Bentancur è fuori per il Covid, non ci saranno Dybala e Demiral. Speriamo di riavere Paulo dopo la pausa. Ramsey ha avuto dei problemi fisici. Gioca Buffon? Non è al meglio e dovremo valutarlo ancora oggi pomeriggio. Chiellini sta bene, è rientrato ed è recuperato. Può starci che possa partire dall'inizio. Arthur lo valuteremo oggi".

Proprio sul gallese il tecnico si sofferma con un'analisi sul suo rendimento.

"Il rendimento di Ramsey dipende tanto dai tanti problemi fisici che non gli consentono di avere continuità. Parliamo di un giocatore molto intelligente che puo' darci tanto".

A centrocampo si potrebbe vedere anche Kulusevski, ma non come esterno bensì in una posizione più centrale.