Pirlo su Dybala: "Era arrabbiato, ma non gioca da tre mesi..."

Andrea Pirlo svela il confronto avuto con Dybala dopo il match contro il Crotone: "Volevo fargli fare qualche minuto, ma poi siamo rimasti in 10".

Avrebbe dovuto allenare l'Under 23 della . E invece, come in un sogno, Andrea Pirlo si ritrova catapultato in . Esordio da allenatore per l'ex fuoriclasse, che presenta in conferenza stampa il match di debutto in programma domani sera in casa della .

Dopo il passo falso di campionato contro il , la squadra bianconera vuole partire con il passo giusto nel girone europeo:

"Cosa penso di fare per vincere? Farò quello che faranno i miei calciatori: dormirò, mangerò e poi verrò qui alla partita. Non farò come anni fa quando giocavo alla Playstation... Lucescu mi ha portato in prima squadra a 15 anni e fatto esordire a 16, ho un bellissimo ricordo di lui sia come allenatore che come persona".

Assenza pesante per i bianconeri, che dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, ancora alle prese con il Covid:

"Sarà assente come sabato, abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come ha fatto Morata a Crotone. Non penso che cambieremo qualcosa lì, poi il resto lo decideremo domani. La prima partita in questi tornei è fondamentale, bisogna vincere per proseguire con più sicurezza".

Pirlo svela il confronto con Dybala, arrabbiato dopo il mancato ingresso in campo contro il Crotone:

"Ci ho parlato, era un po' arrabbiato per non aver giocato a Crotone, però dobbiamo ricordarci che non gioca da tre mesi. E' stato 10 giorni in camera in prendendo antibiotici per un virus intestinale. L'ho portato a Crotone per fargli fare qualche minuto ma purtroppo siamo rimasti in 10 e non ho potuto inserirlo. Per domani è a disposizione. Lui è fondamentale per noi, è un campione e non lo scopro di certo io, non sta giocando perché non è mai stato bene, è da poco che è tornato e non è ancora al top della condizione. Posizione? Può giocare ovunque, quelli bravi trovano da soli la posizione in campo, certo che è un attaccante e più sta vicino alla porta meglio è".

L'allenatore bianconero vede un centrocampo con due mediani nella sua Juventus:

"Mancini riesce a far giocare i due registi perchè li ha in Nazionale, noi non abbiamo un regista ma abbiamo due mediani che si trovano a meraviglia, dunque il centrocampo a due è la soluzione migliore per noi. Ramsey sta meglio, speriamo di averlo domani a disposizione".

Dopo il pareggio di Crotone Pirlo torna sugli obiettivi stagionali della Vecchia Signora: