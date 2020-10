Tuttosport - Pirlo non lo fa entrare: sfogo di Dybala con Paratici

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo Dybala non sarebbe stato contento del mancato utilizzo contro il Crotone.

Tre partite giocate dalla e ancora zero minuti in campo. Paulo Dybala non ha avuto ancora modo di esordire in campionato nella nuova squadra pensata e disegnata da Andrea Pirlo. A frenarlo non sono state ovviamente delle gerarchie stravolte, bensì alcuni problemi fisici che non gli hanno mai permesso di essere al top.

Per la sfida giocata sabato sera a dai bianconeri, il campione argentino è stato inserito nella lista dei convocati, ma nell’arco dei 90’ di gioco per lui non c’è stato spazio. Dybala era reduce dalla lunga trasferta per gli impegni con la sua Nazionale, ma anche da giorni nei quali è stato alle prese con problemi gastrointestinali.

Probabilmente anche per questo motivo Pirlo ha deciso di non rischiarlo, quello che è certo è che comunque il tecnico non ha individuato nella sfida di Crotone quella giusta per fargli mettere nelle gambe i primi minuti della stagione.

“Si è allenato ieri per dieci minuti, non era la partita ideale”.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Dybala non avrebbe preso benissimo la decisione del suo allenatore di non mandarlo in campo. L’argentino anzi, incrociando Fabio Paratici nel tunnel che conduce agli spogliatoi, gli avrebbe manifestato una certa insoddisfazione.

Altre squadre

Quello che è certo è che il debutto nel torneo è stato ancora rimandato, ma chissà che non possa essere la quinta giornata e la sfida con il l’occasione giusta per rivederlo in azione.