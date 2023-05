Pirlo giocherà nella Kings League di Piqué: dall'addio al Karagumruk al ritorno in campo

L'ex centrocampista della Nazionale, dopo aver lasciato la Turchia, si metterà in gioco nella nuova stagione della Kings League.

Sarà che quelle immagini di fine marzo, con il Camp Nou stracolmo per la "Final Four", con i fuochi d'artificio e uno show senza precedenti, potrebbero convincere chiunque a mettersi in gioco: sarà che un format del genere è talmente innovativo da diventare irresistibile. Insomma, sarà per una serie di aspetti, ma Gerard Piqué è riuscito a far tornare in campo Andrea Pirlo. L'ex centrocampista della Nazionale giocherà in Kings League.

Una notizia che arriva neanche una settimana dopo il suo addio al Karagumruk, che si è materializzato dopo neanche una stagione, a tre giornate dal termine del campionato turco.

Ad annunciarlo è stato, con un'espressione del volto, Gerard Piqué nell'ultima live, su precisa domanda di Gerard Romero, giornalista che ha seguito le vicende del Barcellona, e uno dei protagonisti del progetto Kings League: il gioco, messo in piedi per la scelta dei giocatori delle varie squadre del torneo, consisteva nell'indovinare questo o l'altro giocatore, per poterselo aggiudicare tramite asta.

"Il giocatore che arriva è il mitico, l'ineguagliabile, l'uomo che è stato vicino al Barcellona, perché Juan Laporta lo aveva messo nella sua agenda come alternativa a Xavi, Andrea Pirlo?".

Sì, proprio lui. E, ovviamente, non è una prima volta che un'icona del calcio del recente passato entra a far parte del progetto della Kings League: basti pensare al Kun Aguero o Ronaldinho.

Pirlo, che si è ritirato nella fine del 2017 al termine dell'ultima esperienza al New York City, giocherà nel Jijantes, squadra di Gerard Romero, che ha deciso di superare l'offerta del PIO, assicurandosi l'ex Campione del Mondo nella quinta giornata della competizione.