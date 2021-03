Pirlo alla Juve: "La maglia va sempre onorata, crediamo nello Scudetto"

Andrea Pirlo deluso per la brutta prova della Juve col Benevento: "L'obiettivo non cambia, ma sicuramente deve cambiare la testa".

La Juventus cade a sorpresa in casa col Benevento e, a -10 dall'Inter, vede complicarsi la corsa Scudetto. Andrea Pirlo a 'Sky' mastica amaro per il ko con i sanniti, ma non accantona le ambizioni tricolore.

"Non c'era troppa pressione, c'era il dovere di fare una partita migliore di questa. E' stata una giornata storta nell'atteggiamento e nelle situazioni tecniche". "C'era la voglia di vincerla, sapevamo che era difficile perchè il Benevento è organizzato e si difende in modo compatto. Serviva calma, invece siamo stati frenetici anche nelle scelte". Scelti da Goal Roma-Napoli, l'esultanza di Bagni e la fine del gemellaggio

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN "Dobbiamo continuare a credere nello Scudetto, lavorando per essere sempre lì. L'obiettivo non cambia ma sicuramente deve cambiare la testa, perchè indossiamo una maglia importante e va sempre onorata. Serviva più voglia per raggiungere il risultato, era un'occasione per accorciare la classifica, ora abbiamo 2 settimane di tempo e ne parleremo". "Arthur ha commesso un errore non da lui, penso non abbia visto l'avversario perchè era coperto, ma forse era meglio lo scarico sul portiere. Il passaggio orizzontale è sempre pericoloso, a maggior ragione nei pressi della tua area: è un errore di concentrazione". "Non bisogna sempre prendere uno schiaffo per reagire: parlare del derby è prematuro, avremo modo di analizzare Juve-Benevento e poi preparare il derby. "Un voto ai miei mesi da allenatore della Juve? Non mi giudico, spetta ai giornalisti farlo".

