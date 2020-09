Pirlo spiega la sua Juve: "Nessun 'copia-incolla', sì a più attaccanti insieme"

La di Andrea Pirlo parte con il piede giusto. 3-0 alla Sampdoria allo 'Stadium', firmato dal volto nuovo Kulusevski e da due certezze come Bonucci e Cristiano Ronaldo.

Il nuovo allenatore bianconero, ha commentato la vittoria ai microfoni di 'Sky'.

"E' importante dialogare con tutti, da calciatore mi piaceva farlo con gli allenatori. E' importante capire le loro esigenze, speriamo che questo rapporto prosegua".

"Ottimo primo tempo, peccato non averla chiusa con qualche goal in più subito, ma siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi. Loro volevano coprire tutti i varchi, siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze".

"Frabotta? Ha fatto un'ottima gara, si è fatto male Alex Sandro e non ho avuto problemi a metterlo dentro. Si allena bene, sa giocare, non è stato un rischio".

"McKennie si sta impegnando, viene dalla già con qualche allenamento in più e fisicamente sta meglio. Può migliorare, ma sono soddisfatto".

"Ci vorrà tempo, non voglio fare un copia-incolla di nessuno, ho le mie idee e proverò a prendere spunto dalle mie squadre passate che hanno impressionato a livello mondiale. Già col Novara si è visto qualcosa, ci mancano giocatori, ma con quelli che abbiamo si può fare il meglio".

"Abbiamo 4 centrocampisti centrali che per caratteristiche non sono nè play nè mezzali e giocano meglio a 2, quindi stiamo provando in questo modo difendendoci con 4 difensori e in impostazione tentiamo un 3+2. In futuro magari faremo anche qualcos'altro".

"Sulla gestione di Cristiano Ronaldo ne abbiamo parlato insieme e ci stiamo pensando, vedremo in futuro. A risultati già acquisiti o in certe partite potrà riposare, sa quando fermarsi o lavorare".

"Giocare con più attaccanti? Ci proveremo, i giocatori di qualità sono sempre ben accetti, l'importante è che diano equilibrio. Cercheremo la soluzione per mettere più gente di talento possibile".