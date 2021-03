Pirlo esulta dopo la vittoria con la Lazio: "Per noi era una finale"

Andrea Pirlo commenta la vittoria sulla Lazio: "Mi è piaciuta la reazione di squadra. Morata ci è mancato, Kulusevski sta diventando un campione".

La Juventus batte per 3-1 la Lazio e si avvicina nel migliore dei modi alla serata da dentro o fuori contro il Porto. Dopo il 90' Andrea Pirlo, tecnico bianconero, parla davanti alle telecamere di DAZN della sfida dell'Allianz Stadium, vinta grazie a Rabiot e a una doppietta di Morata.

"Siamo partiti male e con un nostro errore abbiamo regalato il goal alla Lazio. Poi c'è stata una grande reazione, la cosa più importante. Non ci siamo abbattuti, anzi, abbiamo iniziato ad alzare il ritmo. Chi ha giocato, come Cuadrado, veniva da un solo allenamento. Per noi la partita di stasera era una finale".

Cosa si porta dietro Pirlo in vista della partita di martedì contro il Porto?

"La cosa più importante erano i 3 punti. Ho avuto grande disponibilità dai giocatori, da Danilo, da Bernardeschi che hanno giocato in un altro ruolo. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione di squadra".

Determinante Morata, alla terza rete in pochi giorni dopo essere tornato in campo e autore della doppietta decisiva per la rimonta.

"Purtroppo non l'abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Ora sta cercando di trovare la forma migliore, per noi è un giocatore fondamentale. Ora speriamo di averlo al 100%, potrà dare ancora di più".

Kulusevski, al netto dell'errore nell'azione del goal laziale e in generale di una serata poco felice, sta lottando per meritarsi la Juventus. E Pirlo lo elogia.

"Sta reagendo da campione. Quando arrivi alla Juventus a 20 anni hai tante pressioni, non è la stessa cosa che giocare nel Parma. Qui ogni partita è importante, ogni passaggio è importante. Sta dimostrando di essere un grande campione".

Contro il Porto servirà una grande Juventus. Cosa si inventerà Pirlo per provare a passare il turno?