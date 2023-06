Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria: accordo trovato

Andrea Pirlo torna in Italia dopo l'esperienza al Karagumruk e riparte dalla Serie B: dopo il no di Grosso, sarà lui a guidare la Sampdoria.

Un campione del mondo ha rifiutato, un altro ha accettato. Come riporta 'Sky Sport', Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria, costretta a ripartire dalla Serie B dopo la retrocessione: l'ex tecnico della Juventus, reduce da un'esperienza in Turchia con il Fatih Karagumruk, prende il posto di Dejan Stankovic.

Pirlo è stato scelto da Andrea Radrizzani, nuovo proprietario del Doria, dopo il no di Fabio Grosso, inizialmente individuato come prima scelta dopo la promozione col Frosinone: l'ex bianconero firmerà ora un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

A Pirlo sarà dunque affidato il progetto tecnico della nuova Sampdoria, che punterà subito alla risalita in Serie A. Le firme del contratto, annuncia Sky, sono in corso proprio in questi istanti, durante la mattinata di martedì 27 giugno. Poi arriverà l'ufficialità: la Sampdoria riparte da Andrea Pirlo.

Il tecnico ha una nuova chance in Italia, dove l'ultima partita da allenatore aveva alzato la Coppa Italia con la Juventus grazie alla vittoria in finale sull'Atalanta. Quel trofeo, insieme alla Supercoppa italiana e al quarto posto ottenuti nella stagione 2020/2021, la sua prima in assoluto da allenatore, non bastarono però a Pirlo per salvare la panchina: al suo posto fu scelto Allegri per dare il via al nuovo corso.

Dopo un anno di inattività, Pirlo torna ad allenare nel giugno del 2022 al Fatih Karagumruk, club turco di Super Lig che conduce al settimo posto nell'unica stagione disputata, risolvendo il proprio contratto con la società a tre giornate dalla fine. Oggi la nuova avventura, la seconda in Italia, sulla panchina della Sampdoria.