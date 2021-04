Pirlo anticipa le scelte contro il Genoa: "Dybala dalla panchina, gioca Szczesny"

La vittoria nel recupero contro il Napoli ha permesso alla Juventus di respirare e tornare al terzo posto, seppure con un margine di soli tre punti sul quinto che vorrebbe dire stare fuori dalla prossima Champions League. Ecco perché contro il Genoa i bianconeri non possono nuovamente sbagliare.

Andrea Pirlo durante la conferenza della vigilia spera quindi di rivedere la stessa Juventus anche domenica pomeriggio.

Riguardo alla formazione, Pirlo conferma il ritorno di Szczesny in porta mentre Dybala dovrebbe partire di nuovo dalla panchina.

"Paulo sta bene ed è pronto, magari non dal primo minuto. Ci godiamo il fatto di averlo a disposizione: è un giocatore che fa la differenza. In porta giocherà Szczesny. Arthur e McKennie stanno bene, Demiral invece è stato fermo tanto tempo non solo per il Covid. Ha bisogno di più tempo per giocare dall'inizio".