Pirlo allontana Suarez: "Difficile possa essere il centravanti della Juventus"

Pirlo in conferenza alla vigilia del debutto ufficiale sulla panchina della Juve contro la Sampdoria: "Non ho dubbi, ma tante certezze".

Andrea Pirlo pronto all'esordio ufficiale al timone della . Avverrà contro la , nella prima giornata di , nel match in programma domenica alle 20:45. I bianconeri ripartono da dove avevano festeggiato, qualche settimana fa: l'ultimo Scudetto è infatti arrivato contro i blucerchiati.

Per Pirlo la nuova carriera come allenatore inizia proprio allo Stadium, nello stadio in cui era ripartito anni fa in maglia Juventus dopo aver lasciato il : proverà ad essere un fuoriclasse della panchina dopo esserlo stato a centrocampo per tutta la sua era da giocatore.

In conferenza stampa Pirlo ha presentato la sfida contro la Sampdoria:

"Io sto bene, ma l'importante è che domani stiano bene i ragazzi domani. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante. Di giocatori a disposizione ne ho abbastanza per poter disputare una bella partita. Non ho dubbi, ma tante certezze. Sono alla e alleno una squadra di campioni".

Non ci sarà ovviamente Higuain, appena ceduto all' Miami. Nè Suarez:

"Ci aveva manifestato la voglia di andare via e, quindi, di comune accordo abbiamo trovato un'intesa. Khedira? Non è ancora completamente a disposizione. Quando rientrerà vedremo il da farsi. Suarez? Tempi per il passaporto lunghi, è difficile possa essere il centravanti della Juventus. Aspettiamo tutti l'attaccante, ma non abbiamo fretta".

Pirlo avrà di fronte un maestro come Ranieri nel match contro la Sampdoria:

"Domani mi aspetto una partita difficile, conosciamo Ranieri, è un allenatore molto bravo e lo ha dimostrato nella sua lunga carriera. Cercheremo di trovare degli spazi, anche se saranno pochi, per poter attaccare la Sampdoria".

A meno di sorprese Kulusevski e Pellegrini partiranno titolari, a differenza di Arthur: