Pirlo carica la sua Juventus: "A Barcellona per vincere"

La vince con un netto 3-0 contro la grazie alla grande prestazione di Chiesa, autore di un goal e due assist. Andrea Pirlo ha commentato al termine del match la prestazione della squadra, proiettandosi al big match finale contro il .

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore bianconero si è mostrato sicuro delle proprie idee nonostante qualche critica:

"Io vado avanti per il mio lavoro, non ho nessun problema con nessuno e voglio migliorare giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci, anche se eravamo qualificati avevamo bisogno di fare una partita da squadra. Doveva essere un segnale positivo per noi stessi".