Pirlo applaude la Juve: "Ci tenevamo tutti, Ronaldo di più"

La fa il colpo grosso a : vittoria e classifica ribaltata, i bianconeri scavalcano Messi e compagni, trascinati da Ronaldo, volando al primo posto.

Andrea Pirlo ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il successo della sua squadra.

"Era importante per noi e per il nostro cammino, era importante continuare come nel secondo tempo del derby. Quando si gioca con questa concentrazione e determinazione, i risultati si vedono".