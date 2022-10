Pirlo salva la panchina: 3-0 all'Hatayspor, in goal Borini

Seconda vittoria in campionato per il Fatih, che si riscatta dopo un periodo duro: doppio assist dell'ex interista Erkin.

Traballante dopo una prima parte di stagione da dimenticare, Andrea Pirlo salva la sua panchina grazie al successo nell'ultimo incontro del campionato turco. Prova decisiva per il Fatih Karagumruk, in casa contro l'Hatayspor: seconda vittoria in Super Lig per l'ex tecnico della Juventus.

Dopo due sconfitte di fila e tre pareggi, il Karagumruk ha superato l'Hatayspor grazie all'ottima prova dell'ex meteora interista Erkin, autore di entrambi gli assist per il 3-0 finale, chiuso dal rigore di Diagne al minuto 97.

Vantaggio ad opera di Caulker, dunque raddoppio con Fabio Borini, che si porta a sei reti in nove incontri. Un goal arrivato anche con la complicità di Kardesler, portiere ospite che si è portato praticamente la palla in porta dopo aver sbagliato l'intervento a terra.

Tra i migliori marcatori di questo avvio, dietro ai soli Valencia e Wright - rispettivamente autori di dieci e sette reti - Borini non era riuscito fin qui ad essere decisivo nonostante l'ottimo dato realizzativo: Pirlo ha cambiato il suo ruolo, da aala è passato a punta.

In generale il Fatih ha una buona rosa ed esperienza che può portare a risultati prestigiosi, vedi il pari contro l'Istanbul Basaksehir, tre le favorite per il successo finale, ma si perde spesso nei momenti clou delle gare di Super Lig.

Già contro il Fenerbahce, vincitore per 5-4, Pirlo e il Karagumruk avevano dimostrato di poter dire la propria in attacco, anche contro le grandi. La difesa però ha traballato in ogni frangente, portando alla sconfitta. Il primo passo per la svolta è il successo contro una piccola come l'Hatayspor, senza subire reti.

L'Hatayspor ha chiesto un rigore nella ripresa per braccio dello stesso Erkin, ma il direttore di gara Bayarslan ha lasciato correre, ammonendo un'altra vecchia conoscenza del calcio giocato come Demirel, allenatore del team ospite.