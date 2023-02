Piqué al Manchester United: Ferguson, le poche presenze e il rimprovero di Keane

L'esperienza in Inghilterra del difensore spagnolo: quattro anni, di cui uno in prestito, in cui non è riuscito a imporsi con i 'Red Devils'.

“Sono arrivo bambino e sono diventato un uomo”.

L’esperienza tra le fila del Manchester United ha segnato la vita e la carriera di Gerard Piqué. Il catalano ha legato il suo nome a quello del Barcellona, club di cui è diventato una vera e propria icona dentro e fuori dal campo, ma non ha certamente mai dimenticato quella parentesi di quattro anno a Carrington con la maglia dei ‘Red Devils’. Un periodo in cui ha avuto la possibilità di confrontarsi con un altro calcio e con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Carlos Tevez e Ruud Van Nistelrooy con cui ha condiviso lo spogliatoio, oltre a due dei migliori difensori centrale migliori del panorama calcistico internazionale di quegli anni come Rio Ferdinand e Nemanja Vidic.

Cresciuto ne’ La Masia, il settore giovanile del Barcellona, nel 2004, all'età di 17 anni, Piqué ha deciso di accettare una nuova sfida e abbandonare la sua 'comfort zone'. Via dalla Catalogna, via da quella che è casa sua. Il giovane difensore saluta famiglia, amici e compagni di squadra - tra cui comparivano Lionel Messi e Cesc Fabregas - e vola in Inghilterra alla corte di Sir Alex Ferguson. A spingerlo sono la voglia di mettersi in gioco e soprattutto l'opportunità offerta dai 'Diavoli Rossi' di misurarsi in prima squadra e debuttare tra i 'grandi'.

"Quando ho lasciato i miei amici per andare per quattro anni al Manchester United è stato difficile” ha raccontato Piqué al 'Guardian' qualche tempo dopo.

"Sono cresciuto molto. Sono quello che sono grazie al periodo trascorso al Manchester United, anche se non ho giocato quanto avrei voluto. Ma nella mia posizione c'erano due difensori centrali che a quei tempi erano tra i primi tre al mondo (Ferdinand e Vidic, ndr)".

Arrivato a Carrington, Piqué viene inizialmente aggregato alla formazione riserve del Manchester United ma non ci mette molto ad adattarsi al nuovo club e al calcio inglese. La squadra B conquista quattro trofei nella prima annata con lo spagnolo e tre in quella successiva.

"Abbiamo vinto quasi tutto quello che eravamo in quell'anno. L'unico trofeo che abbiamo perso è stata la Senior Cup contro il City - ricorda l'ex portiere Tommy Lee al Manchester Evening -. All'epoca facevamo tutti parte di una formazione riserva di successo e sicuramente lui e Giuseppe Rossi hanno aumentato il livello della squadra quando sono arrivati".

Se da una parte l'esperienza lontano da casa, in un altro Paese e in un club come il Manchester United, è servita a formarlo dal punto di vista umano e caratteriale, dall'altra nelle tre stagioni con la maglia dei 'Red Devils' Gerard Piqué ha totalizzato appena 23 presenze dal 2004 al 2008, condite da 2 goal e un assist. Colpa proprio di una concorrenza agguerrita, con due compagni di reparto al top, da cui il catalano ha potuto imparare tanto e rubare qualche segreto del mestiere ma che nel contempo ne hanno limitato l'utilizzo sul rettangolo verde di gioco.

"Ho imparato molto da Ferdinand - ha rivelato Piqué al 'Daily Mail' -. Il suo senso della posizione, la leadership e il suo peso all'interno dello spogliatoio erano le tre cose che ammiravo di più. Mi ha aiutato a crescere. Secondo me è stato il miglior difensore centrale della Premier League".

Durante l'esperienza al Manchester United, ed esattamente nella stagione 2006/2007, Piqué è tornato in Spagna per essere protagonista. Dopo attente riflessioni con il club, il classe 1987 si è trasferito al Real Saragozza, dove ha vestito i panni di titolare per tutta la stagione, totalizzando 28 presenze tra Liga e Coppa del Re.

Tra le figure di riferimento nell’esperienza di Piqué al Manchester United e di riflesso nella vita e nella carriera del difensore spagnolo c’è senza dubbio Sir Alex Ferguson. L’ex manager dei ‘Red Devils’ ha recitato un ruolo chiave, come ha raccontato al Daily Mail lo stesso calciatore:

“Ha fatto molte cose importanti per me. Prima di andare allo United, il mio livello di inglese non era molto buono e lui ha fatto tutto il possibile affinché io lo capissi. È stato abbastanza difficile a causa del suo accento scozzese, che è molto marcato, oltre al fatto che parla molto velocemente. All'inizio non riuscivo a capire molto quando parlava alla squadra, ma ha capito e ha deciso di trascorrere più tempo con me. Gli sono molto grato per questo. Tanti giovani falliscono quando vanno all'estero, ma forse il motivo è che non hanno uno come Sir Alex ad aiutarli. È stato anche molto comprensivo quando ho avuto l'opportunità di tornare al Barcellona; ​ha visto che ero sincero. È stato una figura chiave nella mia carriera, come un secondo padre per me, e gli auguro sempre il meglio nella vita”.

C'è un momento esatto in cui è stata scritta la parola fine tra Piqué e il Manchester United. Una partita che ha convinto Alex Ferguson a non trattenere a tutti i costi il catalano. A rivelarlo è stato il suo ex compagno Wayne Rooney al 'Times'.

"La partita in trasferta contro il Bolton ha segnato la fine dell'avventura di Piqué allo United".

Il 24 novembre 2007 i 'Red Devils' cadono in trasferta per effetto della rete realizzata da Anelka.

"Era giovane e in quella partita è stato sovrastato dagli avversari. Penso che in quella partita Ferguson si sia convinto che per le sue caratteristiche fisiche Piqué non era adatto alla Premier".

Nell'avventura con la maglia del Manchester United non sono certamente mancati episodi particolari, come quello con Roy Keane rivelato dallo stesso Piqué in un'intervista rilasciata a 'The Players' Tribune'.

"In una delle mie prime partite all'Old Trafford, eravamo nello spogliatoio prima del match ed ero nervosissimo. Avevo 18 anni ed ero seduto accanto a Van Nistelrooy, Giggs e Rio Ferdinand. Volevo essere invisibile e penso: 'È il mio lavoro, devo farlo e basta'. Quando è entrato il manager (Ferguson, ndr), ero accanto a Roy Keane. All'improvviso si sente una piccola vibrazione e lui inizia a guardarsi intorno. Mi rendo conto che è il mio cellulare. L'avevo lasciato in modalità vibrazione nella tasca dei pantaloni, appesi proprio dietro la sua testa. Lui non riesce a capire e si guarda intorno come un maniaco".

Poi l'ex centrocampista esplode e inizia ad urlare. Piqué prosegue il racconto:

"'Di chi è il telefono?'. Silenzio. Lui rifà la domanda. 'Di chi c**** è il telefono?'. Alla fine, con un tono bassissimo di voce ho risposto: 'Mi dispiace tantissimo. È il mio'. Roy ha perso la testa davanti a tutti. Una scena incredibile e una bella lezione per me".

Dopo aver conquistato la Coppa di Lega e il Community Shield, la Supercoppa d'Inghilterra, l'avventura di Gerard Piqué al Manchester United si conclude nel migliore dei modi. Il 2008 resterà, infatti, un anno indimenticabile per il classe 1987: il catalano vince - anche se non da protagonista - la Champions League e la Premier League con la squadra di Alex Ferguson, prima di ricevere la chiamata di Pep Guardiola, che lo riporta a casa, nella sua Barcellona.

Ma nonostante l'addio, Piqué non dimenticherà mai l'avventura allo United. Nel febbraio 2016, il difensore ci ha tenuto a spegnere subito alcune voci su un possibile trasferimento al City, dove avrebbe ritrovato Pep Guardiola:

"Il mio amore per il Manchester United è talmente grande da non consentirmi di prendere in considerazione il passaggio al City, anche con Guardiola in panchina" ha dichiarato ad 'AS'.

Un’avventura oltremanica che ha segnato la carriera di Piqué e che resterà indelebile nella sua storia.