Pioli sicuro: "Calhanoglu vuole restare al Milan, sta benissimo qui"

Stefano Pioli commenta l'importantissima vittoria del Milan contro la Lazio e sembra ottimista sul rinnovo di Calhanoglu: "Il ragazzo vuole restare".

Vittoria importantissima per il che prima si fa rimontare due goal dalla , ma poi la spunta in pieno recupero e mantiene la testa della classifica davanti all' .

Stefano Pioli, intervistato da 'DAZN', spiega l'abbraccio finale in campo con i suoi ragazzi.

"Li ho chiamati per gli auguri di buon Natale. Quando vinci una partita così complicata e importante è giusto che stiamo insieme. Era l’ultima partita, dovevamo fare un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono orgoglioso della mia squadra, stanno facendo qualcosa di importante”.

Ora si apre il mercato di gennaio ma Pioli non ha particolari richieste per la società rossonera.

"C’è l’area tecnica che è molto competente. Se ci saranno occasioni si migliorerà l’organico. Ma sono contento perché so che manterremo questa passione, poi con dei ragazzi così giovani si può sicuramente migliorare. È la passione che sta facendo la differenza, ci mettiamo tutto".

"Calha è fantastico, è intelligente, sa muoversi bene, sa attaccare e sa raccordare il gioco, si sacrifica. Lo voglio a questo livello, è un top. Non penso che ci siano problemi. Calha sta benissimo con noi e col club. Sono sicuro che la sua volontà sia quello di rimanere, poi c’è una trattativa. Club, area tecnica, io e il giocatore vogliamo la stessa cosa, ha raggiunto livelli importanti e può ancora crescere. Un giocatore su cui puntare".

Infine quando gli si chiede del possibile rinnovo di Calhanoglu, oggi a segno e decisivo anche in occasione del raddoppio, Pioli sembra molto ottimista.