Pioli su Valeri: "Orgoglioso del Milan, un po' meno di altre cose..."

Pioli amaro dopo il rigore di Ronaldo nel finale: "Ad inizio azione c'era un fallo su Ibrahimovic". Ma elogia il Milan: "Sono orgoglioso".

Il rigore di Cristiano Ronaldo al fotofinish rovina il sapore della vittoria al , che adesso nel return match dello 'Stadium' dovrà battere la se vorrà volare in finale di Coppa .

Il mani di Calabria sulla rovesciata del portoghese ha portato Valeri a concedere il penalty ai bianconeri, portando Stefano Pioli - alla 'RAI' - a non lesinare frecciate riguardo l'episodio che ha determinato l'1-1 di San Siro.

"Mi sono arrabbiato perché c’era un fallo su Ibra a inizio azione, vicino all’area della . Mi ricordo che alla riunione che abbiamo fatto con gli arbitri ci mostrarono il rigore dato in - e dissero che fu un errore assegnarlo. È la stessa situazione". "Quando si salta si usano le braccia, Calabria non vedeva il pallone. Comunque, ora recuperiamo le energie e pensiamo alla partita col . Mi sento orgoglioso della squadra, un po’ meno di altre cose". Altre squadre

Polemiche a parte, Pioli ha visto un ottimo Milan.

"Avevo chiesto ai miei giocatori di uscire dal campo senza avere rimpianti. Sono orgoglioso. Meritavamo un risultato diverso, ci prepareremo per fare meglio nella gara di ritorno”.

Col cambio modulo, è un altro Rebic.

"È tornato con più determinazione ed entusiasmo, anche con più disponibilità. L’aver cambiato le posizioni in campo lo ha avvantaggiato. Adesso è in una condizione psicofisica incredibile. Sta diventando un giocatore importante per noi”.