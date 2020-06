Pioli svela: "Rebic mi ha chiesto di uscire, non ne poteva più"

L'allenatore del Milan ha commentato la vittoria contro la Roma: "Meritata, perché siamo stati squadra. Kjaer ha giocato quasi zoppo".

Una vittoria fondamentale per rimanere attaccata al treno europeo, quella ottenuta dal in un San Siro come ovvio quasi deserto contro il Milan. La squadra di Pioli ha mostrato un'ottimo secondo tempo, utile a creare i presupposti per le due reti di Rebic prima e Calhanoglu poi.

Al termine della gara, Pioli ha applaudito il Milan e sopratutto il giocatore croato, assoluto protagonista del 2020: otto reti per l'attaccante ex , riuscito a sostituire Ibrahimovic senza farlo rimpiangere. Un punto essenziale in chiave da qui al 38esimo turno.

Ai microfoni di DAZN, Pioli ha svelato:

"Il cambio di Rebic? Avrei aspettato ancora un paio di minuti ma lui mi ha chiesto di uscire perché non ne poteva più, ha attaccato sempre la profondità, è stato un punto di riferimento importante. Preferisco che i giocatori mi dicano di uscire se non ce la fanno. Può migliorare senz'altro, non è solo forte fisicamente ma ha anche capacità tecniche".

"I cambi da qui alla fine saranno importantissimi, è impensabile giocare a ritmi intensi con gli undici di partenza. La partita l'abbiamo vinta meritatamente perché siamo stati squadra, anche con qualche errore, era da tanto tempo che aspettavamo la vittoria con una big, ora dobbiamo recuperare energie".

Kjaer ha stretto i denti per essere in campo:

"In un'altra situazione probabilmente non avrebbe giocato, ha giocato quasi zoppo ma è intelligente e ha responsabilità. E' un innesto che ci ha dato un contributo in più".

