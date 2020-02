Pioli sul caso Musacchio: "Mi ha detto che aveva un problema"

Il torna alla vittoria dopo la delusione del derby. I rossoneri battono 1-0 il e si portano al sesto posto, a 35 punti, pari con e . La classifica torna a migliorare, ma anche la prestazione soddisfa Stefano Pioli, che a 'Sky Sport' si è complimentato con la squadra.

Parole anche sul caso Musacchio, che si è rifiutato di entrare al posto di Kjaer lasciando il posto a Gabbia.

“Musacchio mi ha detto di avere avuto un problema muscolare nel riscaldamento ed è chiaro che ho fatto un altro scelta. È rimasto in spogliatoio? Se aveva un problema nel primo tempo di certo non poteva giocare nel secondo. Che non sia contento sicuramente sì, come tutti i compagni che sono in panchina. Sono contento per Gabbia, è stato sicuro ed affidabile. Ha lavorato bene e si merita questa sooddisfazione”.