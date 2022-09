Pioli non si nasconde: "Prestazione sufficiente, non di alto livello"

Il tecnico del Milan ha commentato la gara contro il Salisburgo: 1-1 nella prima sfida europea. "Contro la Dinamo gara del peso importante".

E' iniziata con un pareggio l'avventura europea 2022/2023 per il Milan di Pioli. Reduce dal successo nel Derby contro i cugini dell'Inter, la formazione rossonera ha chiuso il match contro il Salisburgo sull'1-1: avanti i padroni di casa, dunque la rete di Saelemaekers.

Un buon risultato per una gara difficile sul piano fisico, contro un Salisburgo che negli ultimi anni ha sempre dimostrato di saper fare la voce grossa contro chiunque alla Red Bull Arena. Il match contro il Milan non ha cambiato la storia in questo senso.

Al termine della sfida, Pioli è soddisfatto solo in parte:

"Si tratta di un buon risultato con una prestazione sufficiente, non di alto livello. Potevamo fare meglio e giocare con qualità perchè ogni pallone in Champions può essere decisivo".

In testa al girone c'è ora a sorpresa la Dinamo Zagabria, capace di battere il Chelsea:

"Questo risultato mi sorprende, la prossima partita avrà già un peso specifico importante. Ci insegna che non ci sono partite scontate. Oggi è mancata un po’ di velocità in fase di costruzione".

Nella ripresa sono subentrati i vari Origi, Diaz e Dest, ultimo arrivato:

"Sono entrati bene. Dest è arrivato da poco, deve conoscere ancora il nostro gioco. Ha però delle belle qualità. Origi ha avuto un'estate difficile, ha bisogno di giocare e di minuti. Pobega ci ha messo le sue caratteristiche, cioè fisicità e inserimenti. Sono soddisfatto, con così tante partite abbiamo bisogno di tutti".