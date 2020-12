Pioli recupera Rafael Leao: "Convocato per Sparta Praga-Milan"

Il , già matematicamente qualificato ai sedicesimi di , va a Praga per giocarsi il primo posto nel girone contro lo Sparta.

Stefano Pioli alla vigilia della gara annuncia il recupero di Rafael Leao, che ha superato il problema muscolare accusato con l'Under 21 portoghese durante l'ultima pausa delle nazionali.

"Leao sta meglio ed è disponibile per domani. Vorrei fargli fare un pezzo di partita, è fuori da qualche settimana, ma spero di farlo giocare uno spezzone. Sandro ha giocato una buona partita a Genova, ma non deve accontentarsi".

Vicino al rientro anche Bennacer, mentre c'è da aspettare per rivedere in campo Zlatan Ibrahimovic.

"Bennacer ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Non verrà convocato per domani, ma penso che venerdì sarà in gruppo e penso possa essere a disposizione per domenica contro il . Ibra? Sta meglio, sta proseguendo il suo recupero. Vedremo dove ci porterà".