Pioli si gode il presente: "Al Milan sto bene, penso a centrare l'obiettivo"

Il Milan rifila un clamoroso poker in rimonta alla Juve ed è sempre più protagonista nella corsa all' . Stefano Pioli, nonostante le voci su Rangnick, conferma di aver trovato la quadra con risultati che hanno rilanciato il Diavolo.

Il tecnico rossonero, a 'DAZN', nel dopogara allontana i ragionamenti sul futuro.

"Mi aspetto di finire bene il campionato e centrare l'obiettivo per cui siamo stati chiamati e per il lavoro che stiamo facendo, abbiamo passato momenti delicati. Oggi è 7 luglio, ma non penso al 3 agosto".

"Mi piace troppo allenare, ho trovato una squadra con cui sto bene, vedremo alla fine. Troppo importante questo periodo, non posso disperdere energie a pensare a situazioni che non dipendono solo da me".