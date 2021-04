Pioli attende: "Per Ibrahimovic e Calhanoglu valutiamo domani"

Il tecnico del Milan non si è addentrato sulla questione Superlega: "Il club mi ha chiesto di pensare solo al lavoro e al nostro obiettivo".

Reduce da una striscia positiva di quattro partite e dai due successi consecutivi ottenuti contro Parma e Genoa, il Milan si appresta a tornane in campo per affrontare nel turno infrasettimanale un Sassuolo anch’esso capace di mettere in cascina sei punti nelle ultime due uscite.

Stefano Pioli, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha detto la sua sul proseguo di Serie A, ma ha ovviamente risposto anche alla grande questione calcistica degli ultimi giorni, ovvero la nascita della Superlega che coinvolge anche il suo Milan.

Il tecnico del Milan non ha però voluto addentrarsi nella questione:

"Il club mi ha chiesto di pensare solo al lavoro e al nostro obiettivo. Poi valuteremo cosa succederà in futuro, non è il momento di pensare ad altro".

Riguardo il Parma, invece, Pioli aspetta di capire come stanno i suoi big acciaccati:

"Mercoledì mattina capiremo meglio. Ibrahimovic, Theo Hernandez, Calhanoglu e Bennacer hanno avuto qualche difficoltà ad allenarsi, ma li valuteremo meglio domani. Romagnoli? Ha fatto tanto nel nostro percorso, ha avuto un calo fisiologico. Non è ancora al 100%, ma presto lo sarà".

Per l'ex mister dell'Inter non esiste un problema riguardante la tenuta fisica del suo Milan:

"Abbiamo sbagliato dal punto di vista tecnico, quando non chiudi le partite poi rischi. Domani sarà una partita diversa, tra due squadre a cui piace attaccare. Ci saranno più spazi"..

Ultime chance di Europa League per il Sassuolo, disposto a tutto per vincere:

Il Sassuolo ha creato problemi a tutti, nel calcio italiano nessuno ti regala nulla. Si saranno preparato nel miglior modo possibile, hanno avuto anche un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo".

