Pioli ritorna sul Derby: "Avessimo perso con Real o City ci avrebbero applauditi"

L'allenatore rossonero analizza i giorni precedenti alla sfida con la Sampdoria: "E' stato difficile tornare a Milanello".

Il Milan rialza la testa vincendo per 5-1 la gara contro la Sampdoria, a pochi giorni dal Derby di Champions League contro l'Inter.

Ma non dimentica le sensazioni vissute in una delle settimane più difficili vissute negli ultimi anni in casa rossonera: a parlarne è Stefano Pioli ai microfoni di DAZN.

"E' s tato difficile tornare a Milanello, tornare ad allenarci: per tanti di noi arrivare in finale di Champions sarebbe stato qualcosa di incredibile".

L'allenatore del Milan ha anche parlato della differenza di valutazione tra l'eliminazione per mano dell'Inter e una, possibile, per mano di Manchester City o Real Madrid.

"Se avessimo perso la semifinale col City o col Real ci avrebbero aspettato fuori dallo stadio per applaudirci per il percorso che abbiamo fatto".