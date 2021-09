Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan: "Ibra ko? Gioca uno tra Rebic o Giroud"

Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, l'allenatore rossonero ha presentato l'esordio in Champions: "Girone molto difficile".

Il Milan torna in Champions League dopo sette anni: lo fa passando da Anfield, per una sfida sentitissima e ricca di storia come quella contro il Liverpool, che riporta alla memoria ricordi felici e altri, invece, negativi.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, infortunato durante la partita contro la Lazio, in cui è andato a segno: per lo svedese un fastidio al tendine d'Achille e riposo.

L'allenatore rossonero, alla vigilia del match di Anfield, ha affrontato questo e altri temi in conferenza stampa, parlando dell'emozione per il ritorno del MIlan in Champions.

"Il ritorno in Champions League? E' quello che speravamo, quello che abbiamo voluto con tutte le forze: è una grande opportunità per dimostrare che possiamo starci anche noi".