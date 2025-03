Pioli è soddisfatto: "Le partite vanno sempre sudate e le vittorie meritate"

Il tecnico del Milan ha commentato la vittoria contro il Bologna: "L'Atalanta è l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà in stagione".

La sconfitta contro l'Atalanta è già il passato. Così come l'uscita dalla Coppa Italia nell'infuocato Derby che ha visto prevalere l'Inter. Il Milan si riprende in campionato, battendo il Bologna in trasferta e consolidando la vetta della classifica.

2-1 di rigore al Dall'Ara, con gli ospiti che sono riusciti a segnare nel primo tiro dagli undici metri dopo la respinta di Skorupski, e nella seconda frazione con Kessie. L'ex Poli ha messo il risultato in discussione nel finale, ma i meneghini hanno comunque conquistato tre punti di platino.

Al termine della gara, ha parlato il mister del Milan, Stefano Pioli:

"Gli ultimi due allenamenti che abbiamo fatto questa settimana sono i migliori da tanto tempo. Abbiamo recuperato giocatori importanti e la squadra ha saputo mantenere l'atteggiamento equilibrato. Non eravamo contenti della prestazione con l'Atalanta, l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà in questa stagione. Con le altre ce la siamo giocata"

Rebic è tornato al goal, fondamentale a livello mentale:

"Non è stato fortunato perchè ha avuto infortuni e positività. Questo gli ha portato via condizione. E' un giocatore importante per noi e la sua prestazione gli darà fiducia. Dobbiamo sfruttare bene la prossima settimana di lavoro".

A proposito del finale di gara, Pioli è soddisfatto: