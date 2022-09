Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della gara contro il Salisburgo: "L'anno scorso non hanno mai perso in Europa in casa".

Vigilia di Champions League per il Milan con i rossoneri che debuttano nella fase a gironi sul campo del Salisburgo. Reduce dalla vittoria nel Derby contro l'Inter, il Milan si prepara a giocare il primo match dei gruppi europei contro il Salisburgo. Una sfida essenziale per partire bene ed evitare di concludere anzitempo l'avventura come nella passata annata. Stefano Pioli ha presentato il match d'esordio nella massima rassegna continentale in conferenza stampa: "Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un'altra partita e una diversa competizione. Ora c'è un avversario complicato, nella scorsa annata europea in casa non ha mai perso". Il Milan è atteso al riscatto dopo l'ultima Champions: "Serve dimostrare che l'sperienza dell'anno scorso ci è servita e siamo cresciuti. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, inziare con un risultato positivo sarebbe importante. Da Campioni d'Italia dobbiamo giocare con entusiasmo ma rispettando i nostri avversari, con consapevolezza delle nostre qualità e caratteristiche". Nessuna indicazione riguardo l'11 contro il Salisburgo:

Da Winks a Hrustic: guida ai volti nuovi della Serie A "Le scelte le farò domani mattina nell'ultima rifinitura. Oggi mi è sembrato che stessero tutti bene, questo è importante. Per le rotazioni le avevo già preparate in precedenza ma le partite mi diranno come interpretarle di volta in volta".