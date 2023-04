Pioli carica i tifosi per il Napoli "Domani scenderà in campo San Siro"

L'allenatore del Milan carica i suoi prima della sfida di Champions col Napoli: "Dobbiamo tenere mentalmente, i tifosi ci aiuteranno".

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Napoli, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League.

I rossoneri, hanno recuperato anche Kalulu e hanno dunque a disposizione tutti i giocatori presenti in lista Uefa, ma non per questo devono sottovalutare una sfida importante, contro una squadra che anche senza Osimhen è temibile.

Pioli vuole sfatare la tendenza che ha visto le ultime sei sfide tra Milan e Napoli finire con la vittoria della squadra in trasferta:

"Domani è la prima delle due sfide e sarà tutto diverso. Il campionato ci ha dato indicazioni, ma è impossibile vivere le stesse partite. Servirà una grande partita".

Il tecnico rossonero non ha voluto fare pronostici, preferendo puntare sul livello prestazionale, dopo alti e bassi:

"Dobbiamo giocare con attenzione perché affrontiamo un avversario pericoloso che sa attaccare. Per questo dobbiamo fare una partita di grande qualità perché il livello è molto alto".

Il campionato evidenzia un divario grande tra Milan e Napoli, ma la Champions è una competizione a parte, per questo Pioli non parte sconfitto:

"Nella Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza, dobbiamo giocare con grande intensità, soprattutto mentale".

Nonostante qualche risultato al di sotto delle aspettative in campionato, i tifosi del Milan non hanno mai smesso di supportare la squadra. Questo secondo Pioli è un grande vantaggio nella sfida casalinga:

"Domani scende in campo San Siro, scendono in campo i nostri tifosi che ci caricano e ci sono sempre vicini".

Sul Napoli invece Pioli si aspetta anche dei cambiamenti tattici:

"Non so cosa vorrà fare Spalletti, magari cambierà qualcosa in difesa, ma i miei ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi situazione di gioco".