Pioli va oltre il pari con l'Atalanta: "Potevamo vincere, spero che Kjaer ritorni presto"

L'allenatore rossonero commenta il pari del Gewiss Stadium con la Dea: "Abbiamo concesso poco, gli attaccanti hanno fatto benissimo".

Il Milan frena alla seconda partita di campionato e lo fa riprendendo l'Atalanta al Gewiss Stadium con il goal di Ismael Bennacer nella ripresa.

Soddisfatto sì, per la prestazione, ma non per il risultato maturato Stefano Pioli che ai microfoni di DAZN ha commentato così la gara.

"Potevamo fare meglio vincendo, perché abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo concesso poco, abbiamo giocato con spirito. Prima soffrivamo la pressione dell'Atalanta, oggi riuscivamo a palleggiare con facilità. Dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo, poi loro hanno cambiato atteggiamento, serviva più lucidità. Bennacer e anch'io non siamo contenti perché vogliamo vincerle queste partite. Si poteva vincere".

Intorno all'ora di gioco Pioli ha cambiato praticamente tutto il reparto d'attacco, ma la scelta, secondo l'allenatore, non è dipesa dalla prestazione dei singoli.

"La fase offensiva? Non ho cambiato i miei giocatori offensivi per prestazioni insufficienti o movimenti sbagliati, ma devo aiutare la squadra a entrare in condizione. Hanno fatto benissimo, vorrei che Leao riempia un po' più l'area, ma sono situazioni che possiamo migliorare. Ci è mancato pochissimo per vincere la partita. I movimenti li abbiamo fatti con i tempi giusti. De Ketelaere è in crescita, mi è piaciuto molto: ha capacità di gestire la pressione anche con l'avversario vicino. Ci darà una mano".

Focus infine sul mercato: secondo Pioli i colpi sono già in squadra, bisogna solo recuperarli.

"Mercato? Spero solamente che Simon Kjaer non ci metta troppo tempo a riprendere la condizione e che Krunic rientri presto così siamo al completo".